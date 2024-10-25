多摩電子工業は、人気作品「ハイキュー!!」をテーマにした新製品PD20W対応急速AC充電器を発売した。価格は3280円。 新製品は、最大20W出力でUSB-AポートとUSB-Cポートを各1ポート備えており、2台同時充電が可能になっている。 本体天面には、アクリル製キャラクタープレートをレイアウトしており、全8種類（日向翔陽、影山飛雄、及川徹、岩泉一、孤爪研磨、黒尾