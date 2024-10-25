柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが２５日、自身のインスタグラムで、紅白帯の柔道着姿を初披露した。インスタのストーリーズ機能を使ってアップしたもの。谷さんは現在、柔道６段だが、講道館柔道では、初段から５段までは黒帯、６段から８段までは紅白帯を締めることになっている。黒帯姿の谷さんは有名だが、現役引退後は、なかなか柔道