藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑戦する第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第３局は２５日夕、佐々木八段が１時間１１分の長考の末、５６手目を封じ、１日目が終了した。京都市右京区の世界遺産・仁和寺を舞台に２５日朝始まった対局は、後手の佐々木八段がダイレクト向かい飛車と大方の意表を突く作戦を採用。佐々木八段が