ボーイズグループTHE BOYZのジェイコブ、ケビン、エリックが、YouTubeコンテンツ『BYOB』に出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【写真】THE BOYZチュ・ハンニョン、花も嫉妬の“貴公子”に10月25日、YouTubeチャンネル「John Maat」にアップロードされた『BYOB』第4回に、THE BOYZのジェイコブ、ケビン、エリックが登場した。MCのパク・ジュンヒョンとブライアンはTHE BOYZを“ワールドクラス”と紹介し、3人を熱い歓声で迎え