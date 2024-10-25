「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「奇跡の電車都電荒川線50周年」です。都内では数少ない路面電車の都電荒川線。その奇跡の歴史と今を取材しました！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年10月24日放送分より）