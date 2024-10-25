歌手のジェイミー（Jamie）が、カムバックへの期待を高めている。昨日（24日）、所属事務所のPlan B Entertainmentは公式YouTubeチャンネルを通じて、ジェイミーの新曲「Bad Luck」のオーディオ予告映像を公開した。公開された映像は、ジェイミーのより一層成熟した魅力を放つイメージと感覚的なボーカルが調和し、神秘的な雰囲気を演出した。また、「Bad Luck」のハイライト音源はユニークなシンセサイザーベースとドラムサウンド