大分県警の男性巡査長が捜査中に拳銃を誤って発砲した現場で25日、警察が銃弾の捜索を行いました。 【写真を見る】捜査中の男性巡査長が拳銃を誤射現場周辺で銃弾の捜索続く大分 24日午後0時半ごろ、大分県宇佐市の駐車場で、オレオレ詐欺未遂事件の容疑者を追跡していた県警刑事企画課の男性巡査長（30代）が、警告のため取り出した拳銃を収納する際、誤って地面に向けて1発発砲しました。 けが人はいませんでした。 （加