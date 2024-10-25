10月27日投開票を迎える衆議院議員選挙。最も有権者が多い熊本1区は、自民の前職に立憲と参政の新人2人が挑んでいます。 【写真を見る】有権者数「熊本県内最多」 自民前職に立憲・参政の新人が挑む熊本1区・候補者の訴え【衆議院選挙】 立憲民主党・新人の出口慎太郎（でぐち しんたろう）候補は、自民党の裏金問題を批判しています。 立憲・新人 出口慎太郎候補（42）「裏金政治・金権政治・派閥政治にしっかりと対峙できるよ