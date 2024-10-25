来年、大阪市で開催される大阪・関西万博に合わせ、10月25日に高知市の小学校で未来の社会について考える特別授業が開かれました。大阪・関西万博に合わせ国は、子供たちにSDGs（持続可能な開発目標）について考える特別授業を全国200あまりの小中高校で実施しています。25日に高知市の江ノ口小学校では、万博でパビリオンを行う予定の全国の大手電力会社でつくる電気事業連合会と四国電力の担当者が5年生28人に再生可能エネルギ&#