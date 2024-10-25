中国の西渝高速鉄道、重慶区間の建設順調22日、西渝高速鉄道重慶区間の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）【新華社重慶10月25日】鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十四局集団は22日、陝西省西安市と重慶市を結ぶ「西渝高速鉄道」の合川東トンネル出口排水坑でシールド工法による掘削を開始した。高速鉄道トンネルの小断面補助坑道にシールド工法を適用するのは国内初となる。重慶市合川区清平鎮に位置する合