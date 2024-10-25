選挙戦が最終盤となり、街頭演説する自民党総裁の石破首相（右）と立憲民主党の野田代表＝25日第50回衆院選は27日に投開票を迎える。与野党党首は25日、全体の勝敗を左右するとみる接戦区で追い込みを図った。石破茂首相（自民党総裁）は青森県黒石市の街頭演説で政権交代を掲げる野党への批判を展開。「どのような日本にしようとしているのか全く分からない」と問題提起した。公明党の石井啓一代表は埼玉県草加市で「悪夢の