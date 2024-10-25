徳島県は25日、県内の企業を対象に外国人の雇用に関する相談を受け付けるサポートセンターを新たに設置すると発表しました。これは、25日に行われた定例会見で後藤田知事が明らかにしました。「県外国人雇用サポートセンター」は、海外の人材の円滑な受け入れをサポートするため、県行政書士会の中に11月1日から開設されます。専門知識を有する行政書士が企業を訪問し、人材の募集や採用手続きの際