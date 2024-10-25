今回ご紹介するのは灯麦ほとむぎさんがニコニコ動画に投稿した『来たぜ浅草！パチ☆キャラまつりin花やしき！』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）お久しぶりでございます！撮影から気づいたら1年経ってました_(┐「ε:)_今年もあるそうですよ！！！！！！！！﻿﻿﻿『パチキャラまつり』とはパチンコ・スロットメーカーのサミー、三共、平和のコラボイベントです。会場となるのは『浅草花やしき』。