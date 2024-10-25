保険の利回りを約50年ぶりに引き上げです。住友生命保険は、2025年4月から個人向けの死亡保険や学資保険のほか、年金保険について保険料を2年分以上まとめて支払った場合の利回りを、現在の0.06％から5倍となる0.30％へと引き上げると発表しました。積み立て部分の利回りの引き上げは約50年ぶりで、利回りの上昇により契約者が支払う保険料は減ることになります。日銀が利上げに動く中、生命保険業界では利回りを引き上げて新規の