10月25日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後4時台「ニュースアップデート」のコーナーで、ジャーナリスト・青木理氏に自民党派閥の裏金問題について話を伺った。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「今日は選挙まであと2日というテーマで、これまでの選挙