東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 20590.15（+100.53+0.49%） 中国上海総合指数 3299.70（+19.44+0.59%） 台湾加権指数 23348.45（+155.93+0.67%） 韓国総合株価指数 2583.27（+2.24+0.09%） 豪ＡＳＸ２００指数 8211.29（+5.03+0.06%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79232.25（-832.91-1.04%） ２５日のアジア株は総じて上昇。上海株、香港株ともに太陽光発電関連銘柄が買われた