23日、ウクライナ東部ドネツク州で、ロシア軍に向けりゅう弾砲の用意をする兵士（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアに派遣された北朝鮮軍部隊の主力は歩兵や砲兵、工兵で、極東を中心としたロシアの演習場で数週間の基礎訓練を受けた後、ウクライナ国境に近いロシア西部に送り込まれていることが25日、ウクライナ軍筋の話で分かった。韓国国家情報院は精鋭の特殊部隊員約1500人がロシア入りしたと発表していたが、同筋は100