衆議院選挙の投票日まであと2日。激戦区「和歌山2区」では、参議院からの鞍替えした安倍派の元幹部と、“大物”の世襲候補が激しい保守分裂選挙を展開しています。無所属世耕弘成 候補「私も政治とカネの問題で大きな失敗をいたしました。離党してすべてを失いました。しかし諦めてはいません。全然諦めてはいません」自民党・参院幹事長など要職を歴任し、安倍派の幹部も務めた世耕氏。しかし今年4月、派閥の裏金問題で離