【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）が米女性ラッパー、ミーガン・ジー・スタリオンのヒット曲「Ｍａｍｕｓｈｉ」のリミックス版にフィーチャリングとして参加した。所属事務所のＪＹＰエンターテインメントが２５日、伝えた。ＪＹＰは今回のコラボについて「話題を集めた『Ｍａｍｕｓｈｉ』にＴＷＩＣＥ９人のメンバーの魅力を重ね、ミーガン・ジー・スタリオンとの特別な音楽的シナジーが完成