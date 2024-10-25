Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、10月25日の第1試合に出場する4選手を発表した。チーム戦のMリーグながら、今回集まった4人は所属するプロ団体で最高峰タイトルの獲得経験があるものばかり。さながら「タイトル統一戦」とでも言えそうなトップランナーが大集結した。【映像】もはやタイトル統一戦！強豪4選手が集結（生中継）KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）は、第18期の雀王。このタイトル獲