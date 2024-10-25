プロ野球の日本シリーズ（７試合制）は２６日、横浜スタジアムで開幕する。セ・リーグ３位のＤｅＮＡと、パ・リーグ覇者のソフトバンクが７年ぶりの対戦。ＤｅＮＡは２６年ぶり３度目、ソフトバンクは４年ぶり１２度目（ともに前身球団を含む）の日本一を目指す。２５日は両チームが横浜スタジアムで最終調整した。第１戦の予告先発投手はＤｅＮＡがジャクソン、ソフトバンクは最多勝の有原と発表された。記者会見したＤｅＮ