日本銀行の利上げによって金融機関の運用環境が改善していることを受け、住友生命は保険料をまとめて支払った場合の割引率を引き上げると発表しました。対象となる商品は月払いや年払いで保険料を支払う個人保険と個人年金保険で、2年分以上をまとめて払う「前納」を利用した加入者です。前納を利用すると払い込む保険料の総額が割り引かれるため、同じ保障内容でも利回りが上昇することになります。住友生命は来年4月、現