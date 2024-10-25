優秀だがプライドの高い那須田歩（岡田将生）と物腰は柔らかいが大嘘つき（!?）な九鬼静（中井貴一）の“ナース・コンビ”が話題を呼んだ中園ミホ脚本の痛快医療ヒューマンドラマ『ザ・トラベルナース』。10月24日（木）に放送された第2話では、西東京総合病院の院長・薬師丸卓（山崎育三郎）が、現場の意見を聞くために歩と静を食事に招いた。すると突然、薬師丸が静に牙をむき…。【映像】“スーパーナース”中井貴一VS“院長”