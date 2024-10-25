10月25日発表 マンガ「ワールドトリガー」公式Xにて、11月1日発売予定のマンガ雑誌「ジャンプスクエア 12月特大号」における本作の休載が発表された。 休載の理由については、作者・葦原大介氏の体調不良と説明されている。なお、連載再開は12月4日発売の「ジャンプスクエア 1月特大号」を予定している。 11月1日（金）発売のジャンプスクエア12月特大号は作者体調不良のた