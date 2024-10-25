EGO-WRAPPIN'の年末恒例ワンマンライブ＜Midnight Dejavu＞の開催が発表となった。◆EGO-WRAPPIN' 画像同ワンマンは12月20日、21日、23日の3日間、東京キネマ倶楽部。12月28日および29日の2日間、大阪 ユニバースにて開催される。チケットのオフィシャルサイト先行予約受付はイープラスにて本日10月25日18:00より。撮影◎仁礼 博(2023年 Midnight Dejavu)■＜EGO-WRAPPIN'「Midnight Dejavu」＞▼東京公演12月20日(金)東京キネマ