ゲイの当事者として、LGBTやセクシュアリティについて、そして周囲のさまざまな人のエピソードを描く作家のもちぎさん。多様性について考えさせられる内容と、物事の真理を捉えた言葉のひとつひとつが、彼の作品の大きな魅力でもある。そんなもちぎさんの最新作が『あたいと焦げない女たち』（KADOKAWA）だ。【漫画】本編を読む本書でスポットが当たるのは、何かしらの形でゲイ社会とかかわりを持つ女性たち。ゲイの息子を持つ