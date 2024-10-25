藤井 風が、2024年8月24日、25日に日産スタジアムで行った自身最大規模のワンマンライブ＜Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”＞のBlu-ray&ライブCD作品を12月25日にリリースすることを発表した。◆藤井 風 ジャケット画像2日間で計14万人を動員、8月24日の公演はYouTubeでも生中継され同時視聴者数28万人を記録し、本公演は大きな話題を呼んだ。そんなライブが収録される本作の内容詳細や仕様等は近日発表される予定だ