Nulbrichが、12月5日（木）に東京・日本武道館で開催する＜CLOSE A CHAPTER＞の追加チケット発売が決定した。追加販売されるものは、ステージプラン確定につき機材席開放による「注釈付スタンド指定席」と「注釈付立見 (2F後方立ち位置指定)」。チケットの販売は10月26日（土）12:00より抽選受付での申込みがスタート。座席に関する注意事項など、詳細はオフィシャルサイトで確認をしてほしい。Nulbarichは2024年末を以って活動を