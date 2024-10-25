ローレン・ラベラ主演のホラー映画『テリファー 聖夜の悪夢』より、ポスタービジュアルと予告編が解禁された。予告編には日本版イメージソングであるDIR EN GREYの楽曲「The Devil In Me」が使われている。【動画】DIR EN GREY「The Devil In Me」が日本版イメージソングに！『テリファー聖夜の悪夢』本予告本作は、殺人鬼アート・ザ・クラウンが巻き起こす惨劇を描いた人気ホラー映画『テリファー』シリーズの最新作。前