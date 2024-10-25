オリオールズの地元紙『ボルティモア・サン』電子版は24日（日本時間25日）、「ショウヘイ・オオタニがオリオールズの新人ホリデイのスイング改良に与えた影響」と題した記事を掲載。有望株ジャクソン・ホリデイ内野手が、ドジャースの大谷翔平投手を参考にフォームを改良。シーズン終盤に打撃向上のきっかけを掴んだ話題を紹介した。 ■開幕後は極度の打撃不振に…… ホリデイは今季開幕前、MLB
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