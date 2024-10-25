衆議院選挙は27日が投開票、2日後に迫りました。NNNは読売新聞と世論調査を行い、独自取材も加えて終盤情勢を分析しました。その結果、自民・公明の与党で過半数を維持できるかギリギリの情勢となっています。福岡・佐賀全ての選挙区について、終盤情勢を見ていきます。 福岡1区 福岡市東区の一部と博多区の福岡1区です。届け出順に、自民前職の井上貴博さん（62）、共産新人の綿貫英彦さん（58）、社民新人の村田峻一さん（32