プロ野球・西武は25日、1位指名で交渉権を獲得した金沢高校の齋藤大翔選手への指名あいさつを行いました。身長181センチ、体重76キロの右投げ右打ちの内野手。球団からは「走攻守揃った、特に守備力の高い選手です。将来は内野手のレギュラーになりうる選手だと思います」と評価されていました。齋藤選手は「一夜明けて早速、どうしたらプロの世界で活躍できるかを考えていました。西口監督からはすごく期待していると言ってもらっ