左から：「Gekkeikan Studio no.5」「Gekkeikan Studio no.3.1」月桂冠は、日本酒を試作段階で商品化することで、日本酒の新たな可能性を探る実験的プロジェクト「Gekkeikan Studio」から、新商品「Gekkeikan Studio no.5」を2024年11月1日から、「Gekkeikan Studio no.3.1」を11月20日から、公式オンラインショップと月桂冠大倉記念館で、数量限定発売する。「Gekkeikan Studio no.5」「Gekkeikan Studio no.5」は、日本酒の原料