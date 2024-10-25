お金に困ることなく、老後の生活を送るにはどうしたらいいのか。『もらう×増やす×出費を減らす年金最大化生活』（アスコム）を書いた社労士みなみさんは「『ねんきん定期便』には載っていない、申請しないともらえない年金がある。もらえるものは全部もらい、年金を最大化させることが重要だ」という――。写真＝iStock.com／tamaya※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tamaya■要件を満たせば誰でも年40万円もらえる通