広島・中村奨成外野手（２５）が２５日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更新に臨み、５０万円アップの年俸８００万円（金額は推定）でサインした。背番号を２２から９６に、登録を捕手から外野手に変更し臨んだ今季は、３０試合に出場し、打率・１４５、０本塁打、１打点。「ふがいない結果で終わった」と満足はしていない。契約更改の席では、鈴木清明球団本部長から「おまえのポテンシャルに、もう１年賭けてみる」