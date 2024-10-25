楽天のキャラクター「お買いものパンダ」が、「菊池風磨構文」を使っているとしてXで注目を集めている。「貯めトクモード」をONにしていても...「菊池風磨構文」とは、アイドルグループ「timelesz」の菊池風磨さんが、Netflixで配信されている同グループの新メンバーオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」内で、候補生に話したセリフをパターン化したものだ。番組内で、ある候補生が歌詞を「忘れちゃいました」と言う