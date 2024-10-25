■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 151.95／151.96 1.0824／1.0825 164.46／164.52 ＮＹ午後５時 151.82／151.84 1.0827／1.0828 164.38／164.41 午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク午後５時とほぼ同水準の１５