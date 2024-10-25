2024年10⽉5⽇（⼟）23：00 よりテレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『BLEACH』より、浮⽵⼗四郎役・⽯川英郎のオフィシャルインタビューが到着！☆浮竹十四郎の印象的なカットなどを見る（写真3点）＞＞＞＞悪霊・虚と戦う死神となった高校生・黒崎一護と仲間たちの活躍を描いた『BLEACH』は、2001年から『週刊少年ジャンプ』にて15年間連載され、発行部数1億3000万部を超える久保帯人原作