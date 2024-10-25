女優の吉高由里子（36）が主演を務め、まひろ／紫式部役を演じるNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）の全撮影が25日、東京・渋谷の同局で終了した。同局から発表された。昨年5月28日、藤原道長役の俳優・柄本佑（37）と京都・平安神宮でクランクインしてから約1年5カ月の長丁場を、相棒とともに笑顔で無事完走。大河主演という初の大役を全うし「大河ドラマの主役は一生に一度しかできないものだし、生きていて一度しかな