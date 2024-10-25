中国本土に近く、台湾が実効支配する金門島で、国民党と中国共産党の軍が戦った1949年の「古寧頭の戦い」から75周年を記念する式典が25日にあった。頼清徳（ライチントー）総統は演説で、台湾が実効支配する各地域に触れて「一寸の土地も譲らない」「いかなる外部勢力にも未来は変えさせない」と語り、中台統一を目指す中国を念頭に、台湾の現状を守る決意を示した。【画像】2024年10月14日、中国軍が台湾を取り囲む形で始めた軍