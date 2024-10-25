福岡中央署は25日、福岡市中央区春吉1丁目6番付近の道路上で同日午前7時50分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ女から「かわいいね」と声をかけられ、スマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は20代で水色の長袖上衣、長ズボン、眼鏡を着用していたという。