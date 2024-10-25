候補者乱立の兵庫県知事選挙。公約発表のほか、新たな立候補も。斎藤元彦前知事（４６）の失職に伴う兵庫県知事選は、１１月１７日に投開票が実施されます。立候補を表明している前・尼崎市長の稲村和美さん（５１）が１０月２５日、公約を発表しました。（前尼崎市長稲村和美さん）「『混乱に終止符を！今こそ、新しい兵庫へ！対話と信頼で改革を実現』」斎藤前知事がパワハラ疑惑などで告発されたことを念頭にしたハラ