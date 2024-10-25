俳優の天海祐希が25日、自身が主演する映画『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』（12月13日公開）の公式インスタグラムに登場。3時間以上かけた特殊メイクを施した衝撃ショットが注目を集めている。【写真あり】お顔ふっくら二重あご…天海祐希、3時間の特殊メイク姿に反響「二度見した」「ホンモノすぎ」投稿では「年齢不詳のおかみ」とのコメントともに、場面カットが複数公開。駄菓子屋の店主・紅子（べにこ）に扮した天海だったが、