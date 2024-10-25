神奈川県警本部横浜市青葉区の住宅で住人の後藤寛治さん（75）が殺害され現金が奪われた事件で、実行役3人が事件直前に合流してコンビニへ立ち寄り、手袋や粘着テープを購入していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。直後の時間帯には後藤さん宅から大きな物音がするのを近隣住人が耳にしており、神奈川県警が経緯を調べている。県警によると、強盗殺人容疑で逮捕された宝田真月容疑者（22）は、交流サイト（SNS）で