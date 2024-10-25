天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールの観測データを再解析した画像（三好真助教提供）国立天文台の三好真助教（電波天文学）らが、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホール「いて座Aスター」を観測した国際研究チームのデータを再解析した結果、公表されている形とは異なり、ゆがんだ円盤形をしていることが分かったと25日発表した。国際チームは2022年に、暗いブラックホールを明るい部分が縁取るリング形の画像を公開