井山裕太囲碁の第72期王座戦5番勝負の第2局は25日、愛知県蒲郡市で打たれ、井山裕太王座（35）＝碁聖・十段との三冠＝が139手で挑戦者の芝野虎丸名人（24）に黒番中押し勝ちし、対戦成績を1勝1敗のタイとした。第3局は11月26日に神戸市で行われる。