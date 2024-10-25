国立公園の訪日客増加に対する意識内閣府の世論調査で、国立公園に赴く訪日客の増加に対する受け止めを複数回答で尋ねたところ、「ルール、マナー違反が増えないか心配」と答えた人が最も多く、85.8％に上ったことが25日、分かった。交通渋滞や騒音といったオーバーツーリズム（観光公害）が各地で問題化しており、環境省の担当者は「適切利用の普及啓発や対策を進める」としている。調査は7〜8月、全国3千人を対象に行い、175