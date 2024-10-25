最低賃金1500円をいつまでに、どうやって達成するか。1500円か1500円以上か…。選挙期間に入って最低賃金の議論が盛り上がってきた。もはや各党の公約の事実上の標準装備になっている。なお、もともと新自由主義的政策色が強い維新は扱っていない。この記事の写真を見る日本の最低賃金は10月から各地で順次引き上げられ、時給で最低951円（秋田）から最高1163円（東京）まで、全国平均1055円（＋51円）になったばかりだ。主