【「メイドインアビス 烈日の黄金郷」 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE】 開催期間:11月8日~11月24日 開催場所:MAGNET by SHIBUYA1095F/AMNIBUS STORE アルマビアンカは、「『メイドインアビス 烈日の黄金郷』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」を11月8日から「AMNIBUS STORE」にて開催する。 本イベントでは、TVアニメ「メイドインアビス 烈日の