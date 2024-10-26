[ブリュッセル ２５日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）と中国は、中国製電気自動車（ＥＶ）に対するＥＵの追加関税を回避するための最低価格といった代替案に関する協議を近く再び開く。欧州委員会と中国商務省が２５日、発表した。ただ、欧州委員会は大きな隔たりが依然として残っているとしている。ＥＵは来週、補助金を巡る調査の結果、中国製ＥＶに最大３５．３％の追加関税を課す予定。ただ、交渉は継続できるとしており、関税